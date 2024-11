De ene keer word je verraden door bronnen die zeiden dat het woord 'halalvreters' was gevallen, maar nu zeggen dat zij dat van journalisten hoorden, de andere keer door de wegen. Die kunnen namelijk verraderlijk glad zijn. Dus dan denk je eerst dat er geen sprake was en is van gladheid, maar dan merk je opeens dat er wel degelijk sprake was en en is van gladheid. Dan kun je wel roepen dat dit geen basis is voor verdere samenwerking en dat het herfstweer eindelijk een gezicht heeft gekregen. Maar je kunt ook gewoon een beetje voorzichtig de weg op gaan. Uitkijken dus makkers. De code is geel. De sneeuw soms ook (niet eten, red.).