NSC-bronnen die zeiden dat het woord 'halalvreters' was gevallen, zeggen nu dat zij dat van journalisten hoorden. Althans, dat heeft het AD gehoord van bronnen van NSC, die eerder ook zeiden dat het woord 'halalvreters' was gevallen. Maar dat zouden ze dus van journalisten hebben gehoord, volgens bronnen van het AD. Die eerder van journalisten gehoord zouden hebben dat het woord 'halalvreters' was gevallen. En daarna tegen journalisten gezegd zouden hebben dat het woord 'halalvreters' was gevallen. Tenminste, volgens bronnen. Oh nee, niet volgens bronnen, maar volgens journalisten, die eerder bronnen citeerden, en die bronnen nu weer citeren, nu ze iets anders zeiden dan eerst, maar het zijn dus nog wel dezelfde bronnen. Die bronnen die zeiden dat het woord 'halalvreters' was gevallen, en nu zeggen dat zij dat van journalisten hoorden. En nou hebben wij al vijf keer 'halalvreters' geschreven, zes zelfs, zo snel kan het gaan met geruchten. Tenminste, dat hebben we gehoord. En gezien.