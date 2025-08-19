achtergrond

TK 2025 - DIT ZIJN DE NAMEN

Bekendmaking door Kiesraad

  • 50PLUS
  • B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk
  • BALANS 23
  • BBB
  • Belang Van Nederland (BVNL)
  • BIJ1
  • CDA
  • ChristenUnie
  • D66
  • De Groenen
  • DE LINIE
  • De Republikeinse Politieke Partij
  • DENK
  • ELLECT
  • FNP
  • Forum voor Democratie
  • GROENLINKS
  • Hart voor Vrijheid
  • JA21
  • JOU (Jongere Ouderen Unie)
  • LEF - Voor de Nieuwe Generatie
  • Liberaal Democratische Partij (LibDem)
  • Liberale Partij
  • Lokaal Brabant
  • LP (Libertaire Partij)
  • MERA25 – voor Vrede en Solidariteit
  • Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief
  • Nieuw Links
  • Nieuw Sociaal Contract (NSC)
  • NL PLAN
  • OOS Limburg (veur ós allemaol)
  • ORDA
  • Partij BEER
  • Partij Bijzonder
  • Partij Helder
  • Partij van de Arbeid (PvdA)
  • Partij van de Toekomst
  • Partij voor de Dieren
  • Partij voor de Rechtsstaat
  • Partij voor Morgen
  • PartijvdSport
  • PDIB (Partij voor Democratie in Balans)
  • Piratenpartij
  • Politieke Partij voor Basisinkomen
  • PVV (Partij voor de Vrijheid)
  • Samen voor Nederland
  • SP (Socialistische Partij)
  • Splinter
  • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  • Volt
  • Vrede voor Dieren
  • Vrij Verbond
  • VVD
  • Wereld Partij Feest van DjKaan
  • (bron)
Tags: kiesraad, namen, partijen, tk2025
@Pritt Stift | 19-08-25 | 14:20 | 225 reacties

