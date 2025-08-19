TK 2025 - DIT ZIJN DE NAMEN
Bekendmaking door Kiesraad
- 50PLUS
- B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk
- BALANS 23
- BBB
- Belang Van Nederland (BVNL)
- BIJ1
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- De Groenen
- DE LINIE
- De Republikeinse Politieke Partij
- DENK
- ELLECT
- FNP
- Forum voor Democratie
- GROENLINKS
- Hart voor Vrijheid
- JA21
- JOU (Jongere Ouderen Unie)
- LEF - Voor de Nieuwe Generatie
- Liberaal Democratische Partij (LibDem)
- Liberale Partij
- Lokaal Brabant
- LP (Libertaire Partij)
- MERA25 – voor Vrede en Solidariteit
- Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief
- Nieuw Links
- Nieuw Sociaal Contract (NSC)
- NL PLAN
- OOS Limburg (veur ós allemaol)
- ORDA
- Partij BEER
- Partij Bijzonder
- Partij Helder
- Partij van de Arbeid (PvdA)
- Partij van de Toekomst
- Partij voor de Dieren
- Partij voor de Rechtsstaat
- Partij voor Morgen
- PartijvdSport
- PDIB (Partij voor Democratie in Balans)
- Piratenpartij
- Politieke Partij voor Basisinkomen
- PVV (Partij voor de Vrijheid)
- Samen voor Nederland
- SP (Socialistische Partij)
- Splinter
- Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
- Volt
- Vrede voor Dieren
- Vrij Verbond
- VVD
- Wereld Partij Feest van DjKaan
- (bron)
Reaguursels
