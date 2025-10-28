Nu nog bezig het slotdebat maar MORGEN! Morgen om 20.45 uur op dit kanaal, op YouTube en op Salto: de Grote GeenStijl 2025 Uitslagenshow, LIVE vanuit onze eigen bruine kroeg! Er vlogen vandaag al wat kopstootjes in het rond, want die jongens van de techniek moeten ook gewoon drinken. We hebben kaas en worst en Amsterdamse uitjes en bier, en gekookte eitjes en een leestafel en wat plathaags-Hollandse meezingmuziek van de enige echte Elias van Hees. Er wordt geschaakt met mogelijke coalities door de peilfather Maurice de Hond (zometeen straks bij Vandaag Inside met de allerallerallerlaatste peiling), Frank Tieskens en Data Dennis Brouwer. We hebben stijlloos commentaar van media-icoon Victor Vlam, politiek supertalent Sonny Spek, EW-winnaar en democratiedeskundige Geerten Waling, alsook van allround internetfenomeen Kim Boon. In de nacht schuift Spartacus nog aan (hij heeft speciaal voor de gelegenheid zijn magentaroze overhemd gestreken) en wie weet valt er nog wel een tropische verrassing binnen - dit alles onder toezicht van kastelein Tom Staal. Stem veilig & tot morgen!