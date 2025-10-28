achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Het StamCafé preppen voor de Uitslagenavond

SNEAK PREVIEW FOTO in het StamCafé

Nu nog bezig het slotdebat maar MORGEN! Morgen om 20.45 uur op dit kanaal, op YouTube en op Salto: de Grote GeenStijl 2025 Uitslagenshow, LIVE vanuit onze eigen bruine kroeg! Er vlogen vandaag al wat kopstootjes in het rond, want die jongens van de techniek moeten ook gewoon drinken. We hebben kaas en worst en Amsterdamse uitjes en bier, en gekookte eitjes en een leestafel en wat plathaags-Hollandse meezingmuziek van de enige echte Elias van Hees. Er wordt geschaakt met mogelijke coalities door de peilfather Maurice de Hond (zometeen straks bij Vandaag Inside met de allerallerallerlaatste peiling), Frank Tieskens en Data Dennis Brouwer. We hebben stijlloos commentaar van media-icoon Victor Vlam, politiek supertalent Sonny Spek, EW-winnaar en democratiedeskundige Geerten Waling, alsook van allround internetfenomeen Kim Boon. In de nacht schuift Spartacus nog aan (hij heeft speciaal voor de gelegenheid zijn magentaroze overhemd gestreken) en wie weet valt er nog wel een tropische verrassing binnen - dit alles onder toezicht van kastelein Tom Staal. Stem veilig & tot morgen!

Deze liveshow maken we met uw hulp!

Tags: tk2025, uitslagenavond, wijkijkennog
@Mosterd | 28-10-25 | 21:00 | 33 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie

Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer

@Feynman | 25-10-25 | 19:33 | 336 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.