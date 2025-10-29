DE STEMBUSSEN ZIJN GEOPEND
FEEST
Allemaal gefeliciteerd met het
vierjarige tweejarige feest der democratie! Stem veilig, stem met uw hart, stem met verstand, stem met uw paspoort of identiteitskaart, stem met uw hoofd, stem met uw onderbuik, stem op gevoel. De laatste ontwikkelingen volgt u vandaag hier op GeenStijl en dan gaan we om 20.45 uur LIVE met de Grote GeenStijl Uitslagenshow. We hebben uitslagen, modellen, voorspellingen, verwachtingen en duiding van Maurice de Hond, Victor Vlam, Sonny Spek, Geerten Waling, Timon Dias, Frank Tieskens, Dennis Brouwer, Kim Boon en iedereen die komt binnenvallen. Tot vanavond op www.geenstijl.nl, YouTube en Salto!
