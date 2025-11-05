achtergrond

Heerlijke kaart in het Stamcafé: Nederlands stemgedrag in de hoogste resolutie

Blauw hè!

Heerlijk gewerkt Studio Erwin Sala*. Klikken, zoomen, en opnieuw klikken en zoomen doet u hier. En nu weet u precies welke buren u aan moet geven bij het Ministerie van Klimaatscepsis als Jetten over links gaat, en welke buren bij het Ministerie van Remigratie als ie over rechts gaat. Hoe dan ook: er zijn verliezers, maar u bent daar niet een van.

Tags: Kaart, stemmen, Nederland, stamcafe
@Spartacus | 05-11-25 | 22:00 | 6 reacties

Reaguursels

