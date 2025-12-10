Tv-icoon Rob Muntz die tig jaar geleden spraakmakende televee maakte voor de toen nog spraakmakende omroep VPRO is terug, en wel bij Ongehoord Nederland, nu met een gonzodocu met z'n zoon over een tripje naar Transnistrië - en dat met de kwaliteit die je van de NPO verwacht! Fun fact: Rob wilde in die docu nog wat VPRO-materiaal vouwen maar dat werd 'm verboten door de Vrijzinnige Protestantse Radio Omroepers. SAD! Enfin, hier op GSHQ hebben we twee UNIEKE en gesigneerde zeefdrukken van Robbie liggen. 1/2 hangt hier reeds aan de muur, 2/2 kan van jou zijn. Zorg dat je GeenStijl PREMIUM bent en stuur een mailtje naar mosterd@geenstijl.nl dat je 'm wil hebben. Rollen wij 'm met wat kekke stickertjes in een kokertje en heb je weer wat leuks om op te hangen in de (wo)mancave. Moge de beste winnen!