Het StamCafé voor Rob Muntz

Bepalen wij wel

Het schijnt dat Rob Muntz op 1 april 1963 is geboren, maar daar bestaat wat onduidelijkheid over. Misschien is Robbie wel op 2 april 1963 geboren, of misschien wel in september 1963, dat zou ook kunnen. Rob maakte revolutionaire en CON-TRO-VER-SIË-LE meuk voor radio & VPRO-televisie: Waskracht!, van die lollige achtervolging van Frequin, misschien iets met ene meneer HITLER, die kent u vast nog wel, en de iconische Inburgerking met uw allerleukste en allerbeste vriend en allround mooie kerel Arthur van Amerongen, en De Milieuridders met PJ van de Wint, en allemaal leuke dingen voor GeenStijl en rare dingen met Johan Vlemmix en nu ja, nog meer gekkigheid. U had vandaag in Zaandam kunnen zijn om dat allemaal te aanschouwen, en om een boel bier weg te toeteren, maar waarschijnlijk zat u thuis bij Samantha op de bank (Loods 5). Wij proosten vanavond op Robbie Muntz, omdat-ie een mooie kerel is, van die leuke televisie maakte, de VPRO te schijterig was, z'n moeder een leuke vrouw was is & z'n zoon een fijne vent, The Neukteugels áltijd Johnny Cash moeten blijven spelen én natuurlijk omdat-ie altijd zo gezellig in de camera keek. Proost.

En dan even serieus

@Mosterd | 05-10-25 | 22:00 | 271 reacties

