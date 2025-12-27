Hé hallo wie stinkt daar zo, het is de Nederlandse activist Olax, die eerder deze week een steen door de ruiten van de Britse ambassade smeet en nu in de gevangenis in hongerstaking gaat. Hij zit nu twee dagen vast en heeft alvast deze video gepubliceerd waarin hij strafbare dingen (opruien tot stenen gooien, beledigen Jan van Zanen, en toegeven overtreden verbiedsgebod want hij heeft 10 minuten op de plee gezeten in het Haagse stadhuis, fijn dat we dat gemist hebben, red,) roept zodat hij in de gevangenis in hongerstaking kan blijven tot er aan zijn eisen wordt voldaan, die iets te maken hebben met Palestina en lui die in Engeland vastzitten. Nou hebben wij dit jaar ook goede voornemens en vriend Olax ziet er uit alsof er nog wel wat kerstkilootjes vanaf kunnen, dus wat er nou precies het probleem is met deze hongerstaking begrijpen wij niet helemaal. Wij zullen in ieder geval niet naar zijn website gaan om zijn eisen te lezen en raden de Nederlandse autoriteiten aan hetzelfde te doen en deze menselijke dweil in zijn eigen sop te laten gaarkoken (of juist niet koken, enfin, zin in iets te snacken nu).