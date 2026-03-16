Ja dit is natuurlijk een vrij ingewikkelde: een vrouw wordt lastiggevallen (niet leuk), een man komt voor de vrouwen op (wel leuk), de man krijgt klappen (niet leuk) maar die man is rechts (ach ja). Femke Halsema vindt Kevin Kreuger, de scheidend JA21-leider van Amsterdam die na het slotdebat in Amsterdam-Nieuw West tikken kreeg, in ieder geval erg dapper. "Kevin is moedig geweest door de jongens die hem aanvielen, te filmen. En dat vergemakkelijkt het werk van de politie. Kevin schoot iemand te hulp. Als je dan in elkaar geslagen wordt is dat echt afschuwelijk." En dan is er nog de rol van de straatcoaches, die ter plaatse kwamen en (mogelijk om te de-escaleren) hebben bemiddeld (dan wel: gedwongen) om de beelden te verwijderen. Met die straatcoaches komt volgens Halsema een gesprek - de burgemeester is namelijk 'heel erg verbaasd' dat zij Kreuger 'dwongen' de beelden te verwijderen. "Dan zullen we ook met ze praten over het feit dat dit niet de bedoeling is." Nou Halsema, er zit nog maar één ding op. Laten we een PARK naar de dappere Kevin vernoemen!