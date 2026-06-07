De kwalificatie in Monaco was gisteren weer precies zoals de kwalificatie in Monaco moet zijn: de spannendste van het jaar. De hoogtepunten kunt u hier en ook zeker hier terugzien want doorgaans wordt er in de race geen hoger punt bereikt. Maar WIE WEET wat 78 rondjes dicht langs de vangrail opleveren. WIE WEET hoe de pitstops voor totale chaos (bij Ferrari) zorgen. WIE WEET gaat het regenen. WIE WEET haalt een coureur wel een andere coureur in. WIE WEET is Monaco juist uitermate geschikt voor de nieuwe elektrobolides. En de allerbelangrijkste WIE WEET van vandaag: WIE WEET wat er in bocht één gebeurt. Daar komen als het goed is Verstappen en Antonelli als eerste aan en doorheen, de ster van het moment die een kampioenschap te winnen heeft en ónze ster, de ster van de sport. Stijlloze voorspelling: Verstappen pakt bocht één en wint. Dus voordat we 78 rondes typisch Monaco krijgen, eerst alle ogen op bocht één, afwachten, goed kijken en WIE WEET!

Update - BOCHT ÉÉN GEHAD: VERSTAPPEN VALT UIT. Bizar.

UPDATE - VERSTAPPEN OUT. Wat een anticlimax... Bootje op dan maar.

Update - STROLL in de muur. Safety Car.

Update - LECLERC OOK DE MUUR IN!

Update - Safety Car

UPDATE - RODE VLAG. Oké?

Update - Goed, we gaan zo weer racen.

Update - Staande start. Pech voor Antonelli met die snelstarter van een Ferrari naast hem.