Vandaag kan de dag zijn waarop Belangrijke Belg en Nuchtere Nederlander Verstappen voor het eerst dit seizoen een Grand Prix wint. Moet hij wel even wonderkimi Antonelli van de baan vegen en het liefst in de eerste bocht, want daarna komt het Mercedes-machtsvertoon. Maar goed, het batterijtje van de Bull gaat best aardig dus wellicht kan Verstappen zelfs weer eens ouderwets domineren. Hebben de Belgen ook eens wat te juichen! Kunnen ze wel gebruiken daar het in de Tour nog niet zo plezant als een geolied tandwieltje fietst allemaal. En ja als u meer van twee wielen houdt is er dus ook: De Tour. Met een bergetappe waar je Pogi tegen zegt. We houden het allemaal bij op deze fantastische sportzondag, die wordt afgesloten met Infantino's WK-finale en Trumps wereldbeker. Maar eerst de échte sporten. Stijlloze voorspellingen: Verstappen wint de race, Pogi wint de rit. Tijd voor de klim naar Eau Rouge en Plateau de Solaison!

UPDATE: CRASH bij de start, Russel ligt er al uit, Verstappen eventjes vooraan, maar daarna ingehaald door Antonelli & Leclerc, ligt nu derde

HOPPA: Max weer voorbij aan Leclerc