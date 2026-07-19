achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! GP van België met Verstappen vanaf P2

Lights out!

max verstappen

Vandaag kan de dag zijn waarop Belangrijke Belg en Nuchtere Nederlander Verstappen voor het eerst dit seizoen een Grand Prix wint. Moet hij wel even wonderkimi Antonelli van de baan vegen en het liefst in de eerste bocht, want daarna komt het Mercedes-machtsvertoon. Maar goed, het batterijtje van de Bull gaat best aardig dus wellicht kan Verstappen zelfs weer eens ouderwets domineren. Hebben de Belgen ook eens wat te juichen! Kunnen ze wel gebruiken daar het in de Tour nog niet zo plezant als een geolied tandwieltje fietst allemaal. En ja als u meer van twee wielen houdt is er dus ook: De Tour. Met een bergetappe waar je Pogi tegen zegt. We houden het allemaal bij op deze fantastische sportzondag, die wordt afgesloten met Infantino's WK-finale en Trumps wereldbeker. Maar eerst de échte sporten. Stijlloze voorspellingen: Verstappen wint de race, Pogi wint de rit. Tijd voor de klim naar Eau Rouge en Plateau de Solaison!
UPDATE: CRASH bij de start, Russel ligt er al uit, Verstappen eventjes vooraan, maar daarna ingehaald door Antonelli & Leclerc, ligt nu derde
HOPPA: Max weer voorbij aan Leclerc

etappe 15 tour de france
Tags: Formule 1, Max Verstappen, race , België, tour de france
@Dorbeck | 19-07-26 | 15:00 | 33 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.