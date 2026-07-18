Ja is ónze Max Verstappen nou een Nederlandse Belg, een Belgische Nederlander, een Belgische Belg of gewoon een Nederlandse Nederlander? In ieder geval heeft hij een Nederlands paspoort dus dan ben je natuurlijk IN ALLES Nederlander. Maar hij heeft ook een Belgisch paspoort dus ja... Hij rijdt dit weekend in ieder geval in België, zijn moederland, en wel op het mooiste circuit van de F1-kalender: Spa-Francorchamps. Een joekel van een baan die voor fans én coureurs het pareltje van het jaar is. Toevallig gaat Verstappen hier ineens als een speer en daarom voorspellen wij Stijlloos dat hij voor het eerst dit jaar die POLE gaat pakken. En dan start-ie morgen vanaf P1 in z'n thuisrace. Of tweede thuisrace. Of zo. ENFIN, we zijn er vroeg bij dus trek vast een flesje water (Chaudfontaine) uit de koelkast want dan gaan we hieronder eerst lekker nostalgisch worden en zometeen strakkies LIVE kwalificeren in Belgenland met de soort van Belg in de Bull. GO MAX!

Update - Goedemiddag, we gaan beginnen!

Update - Kan nog een spannende strijd worden om POLE. De Bulls staan in ieder geval allebei dichtbij.

Update - Rode Vlag vanwege GRIND: ff vegen.

Update - Geen pole voor Verstappen...

Update - POLE VOOR ANTONELLI DUS! Verstappen wel heel knap P2 (Hadjar bedankt). Norris P3 maar die mag nog 10 plekjes terug waardoor Verstappen morgen in de Mercedes-sandwich start. Wel vanaf de eerste rij!