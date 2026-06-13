Hola! In een Bloedheet Barcelona zijn de matadors van de Formule 1 neergestreken om hun banden helemaal aan gort te rijden. En hoe dat beter te doen dan door zo snel mogelijk een rondje op het circuit neer te zetten? Na de totale peopstart in Monaco van vorige week zint landgenootje Verstappen op revanche. De Red Bull gaat aardig, maar ook niet heel veel meer dan dat. Helaas gaat Koorts Russell wel heel veel meer dan aardig, die gaat namelijk als een Mercedes. Misschien wel leuk voor het kampioenschap als hij het Kimi Antonelli nog een beetje lastig weet te maken de komende races, maar ja, het is Koorts Russell. Dus doe dan maar gewoon Antonelli eigenlijk. Stijlloze Voorspelling voor de Kwali daarom: KIMI PAKT POLE. Maar misschien toveren de Bulls wel weer een konijn uit de hoge hoed. Gaan we LIVE zien tijdens het stierengevecht in Barcelona.

UPDATE - RODE VLAG: Leclerc is er hard afgegaan.

UPDATE - Koorts Russell pakt POLE. Hamilton dichtbij op P2. Antonelli P3 en Verstappen op P5. Wordt toch wel een spannende eerste bocht zo.