Het was tijdens de Sprint op Silverstone weer goed te zien hoe het racen dit seizoen in het slechtste geval gaat: KUDT. Leken de coureurs vorige week nog enigszins te kunnen verdedigen tijdens inhaalacties, op Silverstone bleek dat schier onmogelijk. Verrie set, zoals ze in Engeland zeggen. Maar hee, straks wordt alles anders en beter als de F1 op Videoland wordt uitgezonden. Toch zullen we Viaplay ontzettend missen, daarom genieten we de komende tijd nog even extra van alle haperingen, kletskoek en reclames tijdens races. We waren er inmmers aan verknocht geraakt. Goed genoeg getreurd. Stijlloze voorspelbare voorspelling voor de race op SIlverstone, de kathedraal van de motorsport: Kimikoning Antonelli wint. Onze zieltogende Verstappen eindigt op P6. Klaar voor de start van de Battery Battle in Britain? Een laatste blik op Amber Brantsen en dan: GAAN.

Update - Ho daar was het al bijna klaar voor Alonso, kan gelukkig door via de pits.

Update - Nou de Ferrari's op kop en de Red Bulls ook aardig weg.

Update - Penalty van 5 sec voor Hamilton voor een VALSE START.

Update - Verstappen pakt Russell en gaat naar P4 en PIT NU. Toch weer een verrassend strategie van Red bull. En Hamilton heeft nog een penalty.

Update - Verstappen nu virtueel P3.

Update - Poeeeeeh Russell naar binnen, komt Verstappen niet slecht uit maar Hamilton hijgt al in z'n nek.

Update - VSC Verstappen meteen naar binnen, gaat naar mediums.

Update- VSC ENDING. Nou nu mag ie Hamilton gaan pakken.

Update - ANTONELLI KAPOTTTTT EN KLAARRRRR. Ja ach.

Update - Antonelli ging toch even door maar HET GAAT NIET.

Update - Gaat nog niet hard genoeg voor Verstappen op deze manier.

UPDATE - WTF: VERSTAPPEN ERAF!!! Een zeker podium de grindbak ingetjoept.

Update - En een SAFETY CAR.

Update - Nou Verstappen verliest 'm gewoon en is: WOEST.