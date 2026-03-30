[LIVEBLOG IRAN HIER]

We moeten het hebben over de Formule 1. Wellicht volgt u dat niet, wellicht volgt u dat wel (nog wel). Feit is dat het gaat om een miljoenensport, met miljoenen kijkers, miljoenen fans, miljoenencontracten en miljoenen kilometers gas geven. Dit jaar, echter, is alles anders door een ingrijpende verandering van de reglementen. En die verandering sloopt de sport totdat de sport stuk is. De wagens moesten milieuvriendelijker van de hoge Amerikaanse omes en daardoor is de batterij het belangrijkste element van de wagen geworden. Is-ie opgeladen, gaat het goed, is-ie leeg, gaat het minder goed, simpel gezegd. Voor een volle batterij kunnen coureurs sparen bij de supermarkt , wat bij de een beter werkt dan bij de ander. Goed, die verschillen waren er altijd al, dat het racen nu draait om een volle batterij, is nieuw. De hoge omes blij, want lekker minder uitstoot en zo, de coureurs en ware liefhebbers van de sport woest.

Natuurlijk, er wordt wel meer ingehaald. De twee schreeuwlelijkerds van Viaplay laten geen moment onbenut om dat te kijker toe te blèren, wat overigens hun goed recht is, zij moeten ook simpelweg hun waar verkopen. Maar dat inhalen is een farce, dat inhalen is als een door de VAR afgekeurd doelpunt wegens buitenspel van tien minuten eerder. Het voelt niet meer als racen, het voelt als een spelletje op de Playstation wat in principe iedereen kan spelen. Bij het Oude Racen kon een bocht nog eens anders worden aangesneden en maakte dat daadwerkelijk verschil met een betere exit. Bij het Oude Racen betekende het nog iets als een wagen een andere binnen een seconde was genaderd, dan stond er iets te gebeuren waar men op kon anticiperen. De DRS was wellicht ook niet ideaal, maar dat was nog iets wat het publiek in ieder geval kon waarnemen. Nu vindt alle spanning zich binnen de bolide plaats, daar waar niemand het kan zien. Dat leidt ertoe dat de capaciteiten van een coureur eigenlijk geen moer meer doen. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso van Aston-Martin zei zelfs dat 50% van de medewerkers op de snelste circuits kunnen rijden want de bochten zijn veredelde laadpalen geworden. Stelt u zich voor: gas inhouden als racer, waar voorgaande jaren met volle snelheid doorheen werd geknald (zie hieronder). Dat is zaaddodend alsmede racekillend.

Dat ziet ook Max Verstappen, die er al vanaf het prille begin klaar mee was en, zoals we van hem gewend zijn, geen blad voor de mond neemt. Alleen kon hem tot afgelopen weekend nog worden verweten dat hij een slechte verliezer is, hij reed immers bij lange na niet meer vooraan in zijn Battery Ball Bull. Maar dit weekend dropte ook Charles Leclerc van Ferrari een bom door de kwalificatie in huidige vorm 'a fucking joke' te noemen. Tel daarbij op dat het bovendien een stuk gevaarlijker racen is als het snelheidsverschil tussen een sparende bolide en een bolide die vol gas door de bocht knalt tot megacrashes leidt, en je krijgt het bericht waar iedereen al een tijdje op zat te wachten: "Max Verstappen denkt serieus na over vertrek uit Formule 1 na 2026." Een bericht dat de wereldpers haalt en dat mogelijk de aankondiging vormt van een groot verlies voor de sport, namelijk het verlies van de beste coureur van zijn generatie, misschien zelfs de beste aller tijden.

Uiteindelijk gaat het hier om een gevoelskwestie. Voor veel doorsnee kijkers en de hup-Verstappen-garde is het allemaal geen probleem. Ja, ze balen dat Verstappen niet wint, de teloorgang gaat echter langs ze heen. De liefhebber constateert echter dat de ziel uit de sport is gezogen. Dat het geluid van een dalend toerental terwijl het pedaal vol wordt ingetrapt meer pijn doet dan het geluid van een krijsende baby of nagels op een schoolbord. Dat het inhalen nu hetzelfde is als een punt scoren in basketbal - een inhaalactie die niet het herinneren waard is omdat er geen doeltreffendheid, geen racegogme en geen leeuwenhart meer gevraagd is. Dat racen geen racen meer is, maar opladen, sparen, inhouden, janken en vooral voorzichtig doen (gek dat Tesla nog geen team heeft trouwens). Dat is niet altijd uit te leggen, dat is soms alleen te voelen.

Tot overmaat van ramp maakt Mercedes-coureur en Woody-lookalike George Russell, de grootste glijer, de smerigste glibber, de onaardigste aal en meest onsympathieke puiloog van de autosport, grote kans wereldkampioen te worden, wat treffend de staat van de Formule 1 symboliseert. Hopelijk wint diens jonge teamgenoot Kindje Antonelli dan toch het kampioenschap, hoewel juist zo'n talent beter verdient dan een wereldkampioenschap op zijn naam te schrijven waarin helemaal niet is geracet, omdat de Formule 1 stuk is.