Hallo we zijn er weer, en met 'we' bedoelen wij de Formule 1. Het lag een maandje stil wegens spannend oorlogsgebeuren maar nu is het weer tijd voor onspannende pret van het allerhoogste elektrisch niveau. Tijdens dat maandje rust hebben de coureurs zich weer volledig kunnen opladen en zijn er ook weer wat regeltjes veranderd om de kapotte sport te repareren. Zullen wel zien wat daar van terechtkomt. In Miami zijn de vibes in ieder geval goed. Zon, zee, strand, snelheid, Michael Mann, Trump, glitters, glamours en vandaag dus F1. Maxie start de Sprint vanaf P5, wat al ietsjes beter is dan P8/9/10/18. De jankwagens van de McLarens staan alleen ineens vooraan terwijl we het Ferrari juist een keer hadden gegund, da's weer wat minder. Dus nemen we een waterijsje tegen de pijn en zetten we onze zonnebril op voor de Stijlloze voorspelling: Leclerc wint de Sprint lekker toch en pakt later de Kwali-Pole (vanaf 22.00u hier te volgen). Maxie klimt een plekje en Sprint zich naar P4. Oja en de McLarens gaan kapot. De rest zoekt het lekker uit want we gaan snel en LIVE naar MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME voor de Sprint.

Update - Kijk dat is tegenwoordig WINST: Max pakt Hamilton (tot twee keer toe).

Update - Norris wint de SPRINT, Piastri P2, Leclerc P3. Verstappen pakt P6 en kwam nog aardig dicht in de buurt van Russell aan het eind. Positieve ontwikkeling voor de Red Bull. Vanavond 22.00 uur: KWALIFICEREN.

UPDATE - Antonelli krijgt 5 seconde straf voor overschrijden track limits, Max daardoor P5.

Update 22:00 - Zijn er weer!

Update - VIAPLAYPROBLEMEN

Update - Max P1 in Q2. Dat geeft de burger moed.

Update - GEWELDIGE rond Verstappen. Net geen pole maar wel een knappe P2. ANTONELL DUS POLE. Leclerc P3. Morgenavond RACENNNN.