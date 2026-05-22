WAAR WIJ VAN GS VANAVOND EENS NIET HEEN GAAN! Naar een voetbalwedstrijd! Oh nee, we gaan niet naar Herrie Stijls in de Ajax Dome. Terwijl dat heel leuk had kunnen zijn! Lekker meezingen met allemaal liedjes, zoals Baby, In Your Dreams, Stay Together en natuurlijk de monsterhit When two become three. Afkomstig van zijn album The Rest is Time. We weten het nog heel goed, dat we een discussie hadden over de beste en meest invloedrijke band aller tijden, en dat ging dan tussen The Beatles (iedereen), Rolling Stones (Dorbeck) en The Kinks (Arie Pos). En toen was het ineens: ja ho ho, Herrie, die zingt allemaal liedjes en staat ook op het podium! Bij Herrie kun je allemaal bier drinken en meezingen, en hij heeft een gitaar en een band. En er is een show en muziek en hij praat Engels. En hij is heel knap en hij rent marathons enzo. Gek genoeg zijn er nog heel veel kaartjes over, omdat het Herrie niet lukt om 100x de Dome uit te verkopen, en dus gaat iedereen en z'n bedrijf plots met gratis Mojo-kaarten naar de VrijMiBo naar de Arena. Goh wil jij naar Herrie? Wil jij naar Herrie? Neem je bedrijf mee naar Herrie voor de VrijMiBo! Is toch leuk! En gezellig! NEEN. Wij niet. Wij blijven thuis, of gaan naar het café, of zitten op het terras. Het is lekker weer. De muziek is dramatisch. Het gedicht is van Kees Winkler. Proost.