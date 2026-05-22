VrijMiBo met Herrie Stijls
In het uitvak van de ArenA zitten de fans van Zayn Malik, die gaan we in elkaar rammen
WAAR WIJ VAN GS VANAVOND EENS NIET HEEN GAAN! Naar een voetbalwedstrijd! Oh nee, we gaan niet naar Herrie Stijls in de Ajax Dome. Terwijl dat heel leuk had kunnen zijn! Lekker meezingen met allemaal liedjes, zoals Baby, In Your Dreams, Stay Together en natuurlijk de monsterhit When two become three. Afkomstig van zijn album The Rest is Time. We weten het nog heel goed, dat we een discussie hadden over de beste en meest invloedrijke band aller tijden, en dat ging dan tussen The Beatles (iedereen), Rolling Stones (Dorbeck) en The Kinks (Arie Pos). En toen was het ineens: ja ho ho, Herrie, die zingt allemaal liedjes en staat ook op het podium! Bij Herrie kun je allemaal bier drinken en meezingen, en hij heeft een gitaar en een band. En er is een show en muziek en hij praat Engels. En hij is heel knap en hij rent marathons enzo. Gek genoeg zijn er nog heel veel kaartjes over, omdat het Herrie niet lukt om 100x de Dome uit te verkopen, en dus gaat iedereen en z'n bedrijf plots met gratis Mojo-kaarten naar de VrijMiBo naar de Arena. Goh wil jij naar Herrie? Wil jij naar Herrie? Neem je bedrijf mee naar Herrie voor de VrijMiBo! Is toch leuk! En gezellig! NEEN. Wij niet. Wij blijven thuis, of gaan naar het café, of zitten op het terras. Het is lekker weer. De muziek is dramatisch. Het gedicht is van Kees Winkler. Proost.
Ja nee dan maar Dua Lipa
Tim Kasher's Home Phone (vrijwel enige nieuwe muziek deze week interessant genoeg om te luisteren)
Criteria (rock, prima)
Kees Winkler - Dreiging
Kaal en dood is de herfstmorgen
de zon wil haast niet opkomen
wolken versperren het licht
plotseling een regenboog
Onheil of geluk? Misschien beiden
we zijn overgeleverd aan de heidenen
nu het grote waaien gaat beginnen
de regengordijnen de dag verhullen
Men kan als dichter kort of lang lullen
eens komt een dag van het einde der dingen
als de zonneënergie is uitgeput
en de elementen aaneensluiten
Western Addiction (snoeipunk)
Bleachers (rock)
6lack (R&B crack)
Visible Cloaks (elektro)
A (ja dat is de naam)
Armored Saint (heavy metal)
Ayreon (ARJEN LUCASSEN HELD)
Ed O'Brien (knakker van Radiohead)
Lowertown (extreem wazige indiecrack)
Future Islands (geen idee)
Ecca Vandal (female rockrap)
Mabe Fratti & Bil Orcutt (gepriegel)
Dimmu Borgir (GU)
Vision Divine (GU)
As the sun falls (GU)
Crown Lands (GU)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VrijMiBo met Peter Frampton, Drake en E. du Perron
Ook in de regen smaakt bier naar bier
VrijMiBo met Ye
Yeeee yooooooo
VrijMiBo met Éric Cantona
We drinken bier, maar een liveblog volgen kan natuurlijk ook nog