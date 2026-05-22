Huh. Palestina massaal vergeten bij FunX Awards
Kempi overigens grote afwezige
Dus wij gisteravond 2 uur lang kijken naar de FunX Awards voor een beetje perspectief op het wereldgebeuren, maar we kwamen er bekaaid vanaf. We zagen Lil Kleine de titel Artist of the Year in de wacht slepen, Winne de Legend Award winne en talloze andere grootheden als Kaya Imani (?), Qwas (??) en Naiza (???) de revue passeren, maar tot onze grote schrik leek NIEMAND zich meer te bekommeren om het leed van de Palestijnen. Er werd gedurende de hele show in geen enkele speech een oplossing geboden voor de situatie in het Midden Oosten. Zelfs Power Award-winnaar Soundos El Ahmadi (die prijs ging eerder onder andere naar Akwasi, Tim Hofman en KOZP) had het in haar dankwoord vooral over Soundos El Ahmadi (en dat Soundos El Ahmadi veel geld verdient, en dat iedereen, als je maar de beste bent, net als Soundos El Ahmadi de Poelifinario kan winnen). We zijn diep teleurgesteld. Do better, NPO.
2 jaar geleden
