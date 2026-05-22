We schakelen over naar Amsterdam, waar de gevolgen van aanzuigende werking zich in rap tempo opstapelen, en nu zelfs een rolstoelgebonden persoon van 68 het leven hebben gekost. De man stond op station Bijlmer Arena, een verdrietige plek om te sterven, kwam te dicht bij de trein, en werd dus richting diezelfde trein gezogen - een verdrietige manier om te sterven. Überhaupt een verdrietig verhaal, vriendelijk verzoek op te passen met aanzuigende werking.