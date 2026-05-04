Misschien nog wel erger dan politici die het bekladden van het monument op de Dam en masse ONACCEPTABEL noemen: de reactie van de intersectionele neocommies, haatbaardpijpers en Hamashuggers van de nonbinaire kudtclub BIJ1. Hun Amsterdamse afdeling (Tofik Dibi) kwamen met een totaal crackstatement met teksten als "Verontwaardiging over verf, maar stilte over bloed", want over Gaza gaat het uiteraard nooit en te nimmer, en de conclusie dat het "geen vernielzucht" maar "een keiharde spiegel". Eigenlijk waren die tjappies met hun Action-tas een soort Hannie Schaft. Nooit meer is nu, en nu is elke dag (behalve 7 oktober 2023 dan hè). De grootste partij van Amsterdam, PRO, hield trouwens aanvankelijk helemaal hun bek over de Dam, tot Het Parool ernaar vroeg. Uw hoofdstad!