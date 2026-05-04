De opmaat naar volledige bionische vervlechting, en daarna is weerstand zinloos, u zal geassimileerd worden. Maakt ons verder niet uit zolang het maar tussen de tulpen gebouwd werd, ook al stonden die tulpen even in Massachusetts. Bovenstaand ziet u de Nederlandse Daniel Keizer die zijn "nerve and sinew" doneert aan de wetenschap, en daarmee won hij samen met z'n team de MIT Hard Mode 2026. Wat het ongeveer precies doet? De per stem aan te sturen Claude AI kan per elektronische stimulatie Daniels spieren besturen, en kleine, laag-motorische handelingen uit laten voeren. Het is natuurlijk nog maar een demo-model, maar de uiteindelijke use case is dat het mensen handelingen uit kan laten voeren die zij zelf niet (meer) kunnen. MIT schrijft: "What the team built is essentially a careful assembly of technologies that already existed, just never quite in this combination. A camera captures what the user sees. Voice input runs through Anthropic’s Claude API, which figures out what motion is needed and maps it to a sequence of muscle commands. (...) The project may not be a finished product, but as a demonstration of where things could go, it’s hard to ignore. The system moves off the screen and onto the body, which puts it in genuinely unfamiliar territory for consumer AI." Maar nu de enige vraag die ertoe doet: weet Claude wat edgen is?