EU begint nu ook War on Google
Na miljoenenboete voor X van Elon Musk NU DIT
De handschoenen zijn nu echt uit bij de EU-oorlog tegen Amerika's Big Tech. De Europese Commissie gaat zoekmachine Google onderzoeken op illegale contrabande en gestolen goederen.. Het gaat specifiek om de AI-modus. Tante Ursula te Brussel denkt dat Google sjoemelt door AI andere websites van cuntent te beroven voor het AI-overzicht zonder daarvoor te betalen. Bovenstaand vindt u een voorbeeld van zo'n AI-overzicht van Google. En nu maar zoeken of die alinea's, fragmenten en zinnetjes ergens anders op het web staan. Succes!
The EU after fining US tech companies 3.8 billion euros this year pic.twitter.com/Z8UyHJmM9Y— Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) December 9, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ha! Elon Musk gaat de EU omduwen
War on Brussels is begonnen
Wopke levert: 'EU-lidstaten sluiten klimaatakkoord voor 2040'
Wij verloren nooit het vertrouwen in de Grote W-Man
Albanië, van harte! Premier: "AI-minister van AI is zwanger van 83 AI-kinderen"
Albanië is die oom waar het nooit goed mee gaat maar de mooiste verhalen heeft
NSC stemmen? Nee! AI-versie Eddy van Hijum op website NSC legt uit waarom niet
Partij van goed kunstmatig intelligent bestuur
Trump... 2028 (?)
poster-in-chief