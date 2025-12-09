De handschoenen zijn nu echt uit bij de EU-oorlog tegen Amerika's Big Tech. De Europese Commissie gaat zoekmachine Google onderzoeken op illegale contrabande en gestolen goederen.. Het gaat specifiek om de AI-modus. Tante Ursula te Brussel denkt dat Google sjoemelt door AI andere websites van cuntent te beroven voor het AI-overzicht zonder daarvoor te betalen. Bovenstaand vindt u een voorbeeld van zo'n AI-overzicht van Google. En nu maar zoeken of die alinea's, fragmenten en zinnetjes ergens anders op het web staan. Succes!