Éven wat politiek nieuws vanuit de buitengrenzen, het Nederlandse theater kennen we nu wel. Onlangs introduceerde de premier van Albanië een nieuwe ministerspost, namelijk de Minister van Kunstmatige Intelligentie, bevrouwd door AI-minister Diella (wiki). Veel parlementsleden hadden grondwettelijke bezwaren tegen de nieuwe minister, bijvoorbeeld omdat een minister een staatsburger en bovendien een mens moet zijn, en dan is het ook nog eens een vrouw. Die bezwaren "kwetste" Diella overigens zeer. Dus om beide partijen nader tot elkaar te brengen kondigde de premier onderstaand het heugelijke nieuws aan: Diella is zwanger van maar liefst 83 AI-kinderen. 1 voor elk parlementslid. Diella was oorspronkelijk gelanceerd 'om corruptie tegen te gaan', maar dit is Albanië, dus die inzet wordt hier even verdrieëntachtigvoudigd. Naar de sterren en daar voorbij makkers.