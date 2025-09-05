Ze zaten er allemaal, de kapteinen van Meta, OpenAI, Apple, Google, Microsoft, IBM, AMD en Oracle. Nvidia's CEO Jensen Huang was er (net als op Trumps inauguratie) niet, waarover de Wall Street Journal schrijft dat hij "has been successful in pleading his interests with the president, notably winning permission to sell Nvidia AI chips in China. People familiar with Huang’s thinking said he prefers to interface with the White House in one-on-one settings where the president has enough time to focus on substantive issues." Ook afwezig: Elon, wat talloze redenen kan hebben die ongetwijfeld allemaal een beetje waar zijn. Apple's Tim Cook nam vorige maand nog een speciaal gegraveerde 24-karaats goudstaaf mee, maar die ontbrak dit keer. Het diner was een over en weer van lofzang op de innovatie door de bedrijven en het geweldige beleid van Trump, en toezeggingen van investeringen in Amerika. Zuckerberg schudt zegt komende drie jaar zo'n $600 miljard te investeren. Meer losse fragmenten na de breek.