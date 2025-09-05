Trump houdt AI-diner met Zuckerberg, Altman, Gates, Cook, Pichai & Co. Musk en Huang afwezig
Heerlijke televisie gegarandeerd als de ring gekust wordt, en sowieso zeldzaam dat de titanen in dezelfde kamer zitten
Zuck en Gates aan het woord
Ze zaten er allemaal, de kapteinen van Meta, OpenAI, Apple, Google, Microsoft, IBM, AMD en Oracle. Nvidia's CEO Jensen Huang was er (net als op Trumps inauguratie) niet, waarover de Wall Street Journal schrijft dat hij "has been successful in pleading his interests with the president, notably winning permission to sell Nvidia AI chips in China. People familiar with Huang’s thinking said he prefers to interface with the White House in one-on-one settings where the president has enough time to focus on substantive issues." Ook afwezig: Elon, wat talloze redenen kan hebben die ongetwijfeld allemaal een beetje waar zijn. Apple's Tim Cook nam vorige maand nog een speciaal gegraveerde 24-karaats goudstaaf mee, maar die ontbrak dit keer. Het diner was een over en weer van lofzang op de innovatie door de bedrijven en het geweldige beleid van Trump, en toezeggingen van investeringen in Amerika. Zuckerberg schudt zegt komende drie jaar zo'n $600 miljard te investeren. Meer losse fragmenten na de breek.
De hele opening!
OpenAI's Altman aan het woord
.@OpenAI CEO Sam Altman: "Thank you for being such a pro-business, pro-innovation President. It's a very refreshing change...The investment that's happening here, the ability to get the power of the industry back... I don't think that would be happening without your leadership." pic.twitter.com/suGDIJFlx8— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025
Tim Apple
.@Apple CEO @tim_cook: "I want to thank you for setting the tone such that we could make a major [$600 billion] investment in the United States... That says a lot about your focus and your leadership and your focus on innovation." pic.twitter.com/289vkiB6vy— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025
Meneer Google
Google CEO Sundar Pichai: "The AI moment is one of the most transformative moments any of us have ever seen... The AI Action Plan, under your leadership, I think is a great start, and we look forward to working together — and thanks for your leadership." pic.twitter.com/AKzlSgbYJl— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025
