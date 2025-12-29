LIVE. Trump ontvangt Zelensky in Mar-a-Lago, bespreken '20 point peace plan'
Het dynamische duo
Trump en Zelensky, bekend van ontmoetingen met onverwachte wendingen. Ditmaal niet in het Witte Huis, maar in het Gouden Huis te Mar-a-Lago. Op tafel ligt de eventuele implementatie van Zelensky's vredesplan van 20 punten, en dat een dag nadat Poetin zijn traditie van hevige luchtaanvallen vlak voor een bespreking doorzette, ditmaal op Kiev. Trump had plaatste ongeveer een uur geleden overigens nog een bericht over vers tegelfoongesprek met Poetin: "I just had a good and very productive telephone call with President Putin of Russia prior to my meeting, at 1:00 P.M. today, with President Zelenskyy of Ukraine. The meeting will take place in the main dining room of Mar-a-Lago. Press is invited." We zijn benieuwd maar niet heel erg want het zit er allemaal muurvast.
