En er wordt wat gelachen in die oorlog! In het vorige Liveblog was het slechts een schoorvoetende update maar nu schreeuwen we het van de daken. Mojtaba Khamenei, de zoon van ayatollah die momenteel actief is in een gangbang met 72 maagden, zou (dus) een overheerlijke homoseksueel zijn. Niet dat wij dat verzinnen, maar dat gaat rond bij de serieuze Amerikaanse media omdat Donald Trump er een briefing over gehad zou hebben, en Trump zou bij het horen van dat nieuws nogal stuk zijn gegaan. "Trump couldn’t contain his surprise and laughed aloud when he was briefed on the intel, according to sources. Others in the room also found it 'hilarious' and joined the president’s reaction, while one senior intelligence official 'has not stopped laughing about it for days'." Nou, hi-la-risch, maar waar is hij (volgens extreem vage geruchten zou-ie in Rusland zitten) en hoe is hij eraan toe (naar verluidt niet best). Ondertussen is iedereen nog steeds bezig met die Straat van Hormuz en Trump zegt dat hij het wel regelt, maar geregeld wordt er natuurlijk nog weinig. De Europeanen hebben in ieder geval GEEN IDEE wat ze moeten doen, of ze iets moeten doen, wanneer ze iets moeten doen, maar Europa is dan ook vrij nutteloos. Zo staat het kabinet-Jetten nog op de rem inzake steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven: de situatie in het Midden-Oosten is te 'dynamisch'. Later vandaag een persconferentie van Trump. Later meer!

Update 15:09 - Trump nu tegen PBS: "De oorlog komt spoedig ten einde."

Update 15:12 - Nog meer Trump tegen PBS: "Olieprijzen zakken als een baksteen als het voorbij is." (letterlijk: "The oil prices will drop like a rock as soon as it's over.") En: "Iran is er nog niet klaar voor om een deal te sluiten."

Update 15:32 - Wat nieuws uit Iran. Mojtaba (ha!) zou Mohsen Rezaee, voormalig commandant van de Revolutionaire Garde en allround hoge pief, hebben aangewezen als militair adviseur. Bericht komt van de staatsmedia van Mehr dus dan weten we eigenlijk nog niks, maar het zal wel.

Update 15:58 - Correspondent Dominic Waghorn van Sky is in Teheran. Zijn observaties: het regime heeft nog steeds de volledige controle, de stemming in Teheran is gespannen, veel mensen hebben de hoofdstad ontvlucht, iedereen probeert er maar het beste van te maken. Die verstikkende en allesomvattende houdgreep van het islamitische terreurregime, bah

Update 16:16 - Nieuw filmpje van CENTCOM met wat hoogtepunten van 'duizenden militaire doelwitten die zijn aangevallen om bedreigingen van het Iraanse regime nu en in de toekomst te neutraliseren'.

Update 16:38 - De NAVO overweegt het opkrikken van de luchtverdediging bij militaire bases in Turkije, schrijft Bloomberg. Mogelijk een extra Patriot-systeem die kant op.

Update 17:13 - Nieuws uit eigen land: Beeld van aanslagplegers Joodse basisschool. Nieuws uit Amerika: Trumps Chieff of Staff Susie Wiles heeft borstkanker, ach.

Update 17:27 - Trump zegt nu dat er allemaal landen onderweg zijn om te helpen met de Straat van Hormuz. Welke landen dat zijn is nog ff onduidelijk. "Some are very enthusiastic about it, and some aren’t." Ohja en hij zegt dat hij voorspelde dat Osama voor de Twin Towers zou gaan. Helder allemaal.

Update 17:56 - IDF zegt een inlichtingen-commandocentrum in Teheran gebombardeerd. Ondertussen benadrukt Friedrich Merz dat de NAVO niets te zoeken heeft in het Iran-conflict en denkt Trump dat de vicepresident van Venezuela een man is.

Update 18:26 - Zeker 6 gewonden nadat een Hezbollah-raket insloeg op een huis in Nahariya, Israël.

Update 18:45 - MinDef Yesilgöz nam ff een kijkje op de Evertsen (bekend van het kapotte kanon). Behouden vaart!

Update 18:58 - Meer boemboembeelden van de inslag van de Hezbollah-raket in Nahriya, en de aftermath.

Update 19:05 - De woordvoerder en veiligheidspief van de door Iran gefinancierde militie Kata'ib Hezbollah in Irak zou bij een bombardement zijn gedood door de VS. Rip!

Update 19:24 - Nou wordt-ie mooi. Iran beweert nu dat het juist DE VS zijn die achter de schermen maar wat graag terug willen naar de onderhandelingstafel. Witkoff zou een privébelletje hebben gepleegd naar Abbas Araghchi, maar die zou het verzoek hebben genegeerd.