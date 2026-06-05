Wat we eens zouden moeten doen he. Een KLEINERE NPO. Dus niet 1 miljard+ per jaar uitgeven aan allerlei crack met BN'ers over BN'ers voor BN'ers die weer eens met oude Yugo naar Roemeense zoutmijnen kachelen voor een of andere spirituele journey, waarna andere BN'ers andere BN'ers in elkaar slaan tijdens Boksen met BN'ers, om daarna nog te kijken naar BN'ers die quizzen tegen andere BN'ers onder leiding van een BN'er. Gewoon HUP 1 of 2 zenders met wat nieuws, sport en cultuur, één talkshow en al die andere pseudolollige emotioneel onderhoudende Croky-crack maakt John de Mol wel op een commerciële zender. Wie is de Mol, Boer zoekt Vrouw, Flikken, al die emotioneel beladen meuk, flauw satirische crap als Lubach, hopppppa weg ermeeeeeee. Lekker naar RTL of SBS. Maak je wat potjes voor serie of film of theater of evenementen zoals het WK en that's it, en tachtig van die schele zenders op de radio, zoals de belachelijke paarsebroekenmidlifemeuk van 3FM, kukel je er ook uit. Bespaar je dus zomaar een half miljard p/j en dan hoeft helemaal NIEMAND zich meer te storen aan het feit dat zo'n VPRO meer dan 350 fte heeft of dat er met het volslagen debiele Ongehoord Nederland een idiotencarnaval met compleet gestoorde podcasts bestaat waar ze stuk voor stuk helemaal knettergek, half gek of voor een deel gek zijn. Het draait alleen maar om: graaien. Graaien graaien graaien. Stoppen met uitdelen = stoppen met mensen laten graaien, en dan hoeft ook niemand meer te janken dat ze ermee in een omroephuis moeten of dat journalistieke codes worden geschonden. Als het genoeg geld oplevert om te bestaan gaan ze lekker commercieel, of richten ze maar iets raars op YouTube op, draait de belastingbetaler er niet voor op, hoeven wij dit gezeik niet aan te horen, HOEF je er niet naar te kijken en hoef je je er ook niet aan te storen. Saneerrrrr de NPO!