Gelezen bij Spreekbuis.nl, het allerbeste mediaplatform dat wij kennen met daarin ook de allerbeste interviews: "De NPO en de publieke omroepen waarschuwden eind vorig jaar in een openbaar document dat de voorgenomen bezuinigingen op de publieke omroep mogelijk in strijd zijn met de Europese Media Freedom Act (EMFA)." Dat leest u goed en hebt u bij geen enkel NPO-prorgramma dat aan het pleiten was tegen de NPO-bezuinigingen (die zo erg meevallen dat zelfs Carrie op Vrijdag gewoon door blijft gaan) gehoord. Maar bij de NPO denken ze dat de bezuinigingen op de NPO zo vergaand zijn dat de vrije pers in het geding komt. Alsof er alleen maar persvrijheid mogelijk is als we Jan Bennink en Sietske Bergsma met publiek geld laten concurreren tegen de podcasts van Sander Schimmelpenninck en de man van Kim Kötter. Alsof 'Het Mooiste Meisje van De Klas' schrappen de lokale democratie in Horst aan de Maas geweld aandoet. Echt hoor. Voor onze neus worden miljoenen uitgegeven om Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon op schoolreisje naar Amerika te sturen maar even met de kaasschaaf 10% eraf omdat we het geld nodig hebben omdat, we noemen maar wat, onze gevangenissen overvol zijn, en er wordt een of andere Europese wet bijgehaald. Volkomen geschift. En in plaats van dat de Raad van State de NPO zegt dat ze hun hoofd uit hun eigen hol moeten halen, vinden de juristen dat er wel wat in zit. "De Raad van State sluit zich niet direct aan bij die juridische conclusie, maar plaatst wel kritische kanttekeningen. Volgens de Afdeling advisering is de minimale rijksmediabijdrage juist bedoeld als waarborg voor een onafhankelijk en pluriform media-aanbod. Ook wijst de Raad erop dat adequate, duurzame en voorspelbare financiering eveneens voortvloeit uit de Europese Media Freedom Act." SANEREN. En snel een beetje.