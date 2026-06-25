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'Gevangen overdag niet meer in de gevangenis en mogelijk nog eerder dan twee weken te vroeg vrij'

AVONDKLOK VOOR GEDETINEERDEN

FOTO: Staatssecretaris Van Bruggen (omcirkeld) heerlijk aan het werk op dossiers die ertoe doen

foto van staatssecretaris van bruggen met haar collega's

Het probleem met te weinig gevangenissen hebben, is dat je mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen niet gevangen kunt zetten. Maar gelukkig heeft dit kabinet iets bedacht. Wat nou, als je mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen van ons ontzettend strenge rechtssysteem gewoon NIET in de gevangenis zet?

Ha!

Daar had u nog niet aan gedacht natuurlijk. Maar staatssecretaris Van Bruggen van Justitie (die van deze crack over girlpower en heerlijk werken aan dossiers die ertoe doen) dus wel, volgens bronnen van de NOS. "Om iets te doen aan de overvolle gevangenissen worden meer gedetineerden overdag vrijgelaten. Ze mogen dan, onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband, buiten de gevangenismuren werken. In de avond moeten ze dan weer terugkeren om in de cel te slapen. Dat wil staatssecretaris Van Bruggen van Justitie, melden bronnen aan de NOS." En nu denkt u misschien: maar we laten gevangenen toch al twee weken eerder vrij? En daar heeft u helemaal gelijk in. "Het kabinet denkt eraan om dat te verlengen en mensen nog eerder vrij te laten." Kan Rob Jetten anders niet gewoon tien nieuwe cellencomplexen bouwen?

@Ronaldo | 25-06-26 | 12:30 | 204 reacties

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