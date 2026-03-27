Girlpower💚

- De term girlpower heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context.

GS: Dat heb je vaak, met termen, dat ze in een andere context iets anders betekenen. Scherpe observatie van de staatssecretaris, wij zijn benieuwd naar de verschillende contexten die ze hier bedoelt.

De term gebruikt door de poppunkband Shampoo manifesteerde zich in 'op het late uur dronken thuiskomen',

GS: Deze zin gebruikt door de staatssecretaris manifesteert zich in tenenkrommend Nederlands. En trouwens. Wat deed poppunkband Shampoo eigenlijk als de douchemuntjes op waren?

terwijl de officiële term van de Spice Girls zich manifesteert in 'Feminisme is een vies woord. Vrouwen kunnen zo machtig zijn als de solidariteit die ze tonen.’ -

GS: De 'officiële term' van de Spice Girls? Wat? Erkent het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid de Spice Girls als een soort taalautoriteit? Hier manifesteert zich opnieuw een vreemde omgang met woorden.

Dit is voor mij de kern: Individuele kracht is goed, maar collectieve kracht is sterker.

GS: Nu lijkt Van Bruggen te bedoelen dat de term 'girlpower' voor verschillende popgroepen en staatssecretarissen iets anders kan betekenen. In de context van deze LinkdeIn-post gaat het dus niet zozeer over verschillende contexten van girlpower als wel over verschillende gebruikers.

Als vrouwen elkaar steunen in plaats van concurreren of afbreken, ontstaat echte invloed.

GS: Hier ontstaat echt een rare zin, bovendien vragen wij ons af hoe het nou moet als twee vrouwen die elkaar aan het steunen zijn iets anders willen en hun invloed aanwenden om het tegenovergestelde van elkaar te bereiken, is het dan geen echte invloed meer?

Denk aan: elkaar aanmoedigen, beschermen, kansen gunnen.

GS: En kussengevechten. Ho wacht we dwalen af.

Met andere woorden: girl power is niet alleen ‘Ik ben sterk, maar vooral: ‘Wij zijn sterk samen.’ 💚

GS: Hier wordt een oppervlakkige gedachte van drie zinnen nog even samengevat in andere woorden, zonder concrete manifestatie trouwens.

Heerlijk gewerkt de eerste maand als bewindspersonen op dossiers die er toe doen.

GS: Nou benieuwd mevrouw Van Bruggen, vertelt u eens iets inhoudelijks over die doss... Oh.

Hang in there girls! Rianne Letschert Willemijn Aerdts Elanor Boekholt-O'-Sullivan Stientje van Veldhoven

GS: Allemaal leuk en aardig, maar ons was door Elodie Verweij een kabinet met kundige bestuurders beloofd, niet een soort lager middenkader dat worstelt met ingewikkelde woorden en niet eens een inhoudelijk coherente LinkedInpost op kan stellen.

[Selfie]

GS: Leuke foto, niks meer aan doen, hang in there girls.