Het gaat een beetje als volgt. Er komen allerlei mensen naar Nederland toe en die krijgen dan een verblijfstatus en om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen krijgen ze van de politiek ook voorrang op een sociale huurwoning. Best aardig. Maar dat vinden mensen niet leuk, die hun 26-jarige dochter ook weleens naar zo'n sociale huurwoning zouden willen zien verdwijnen, want die dochter staat per slot van rekening al heel lang op een wachtlijst, en het idee van een wachtlijst is weliswaar dat je moet wachten, maar wel steeds ietsje korter. Dat vindt niet iedereen eerlijk, en dus stemmen ze op een partij die het radicaal anders gaat doen. Die partij probeert het vervolgens radicaal anders te doen, maar bestaat voornamelijk uit prutsers. Ondertussen sturen de mensen die juist voorstander van de voorrang zijn elkaar filmpjes waarin Tim Hofman uitlegt dat het eigenlijk allemaal wel meevalt, want het gaat maar om zeven procent van de beschikbare sociale huurwoningen. Dan zeggen de mensen die tegenstander zijn van de voorrang: ja hoor eens, dat percentage ligt iets hoger, en bovendien, wij vinden zeven procent ook al best veel, wij kennen namelijk iemand van 26 die nog bij haar ouders woont. Jullie moeten solidair zijn met mensen die huis en haard hebben achtergelaten, zeggen de voorstanders dan vingerwapperend. Jullie moeten solidair zijn met óns, zeggen de mensen die iemand zijn of kennen die op een sociale huurwoning wacht, een beetje boos. De volgende verkiezingen worden gewonnen door de voorstanders, en dan krijg je een minister die waarschijnlijk ook een prutser is die zorgt dat de voorrang er blijft en een heel verhaal ophangt in The Guardian (of, zoals Willem Vissers zou zeggen, The Volkskrant of England). Dat wordt dus prijsschieten voor tegenstanders van de voorrang, die straks vast weer verkiezingen gaan winnen, een stel prutsers naar voren schuiven, die dan op termijn na nieuwe verkiezingen weer worden vervangen door voorstanders, die dan hoogstwaarschijnlijk ook prutsers blijken.