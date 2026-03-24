LIVEBLOG IRAN HIER

Als een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tegen het volk zou zeggen 'God ja al die huizen die we nieuw moeten bouwen en alle druk die dat gaat opleveren voor de energie- en waternetwerken... Weet je, in Afghanistan kregen we DOUCHEMUNTJES waarmee je 5 minuten stromend water had, dat is nog niet zo'n gek idee joh!' hadden we die minister keihard uitgelachen. Probleem is dus dat onze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening dat niet tegen het volk zegt, maar tegen een BUITENLANDSE KRANT. Elanor Boekholt-O'Sullivan, bekend van wél voorrang geven aan statushouders, presenteert haar visie in The Guardian. De algehele boodschap: 100.000 woningen PRIMA, maar dan wel iets minder prima woningen. De lat hoeft niet per se lager, we moeten gewoon tevreden zijn met minder. We zijn gewend om ieder moment van de dag maar een apparaat naar keuze aan te zetten en misschien moet dat maar eens afgelopen zijn. En douchemuntjes dus, of iets dat erop lijkt. Alsof het allemaal nog niet van de pot gerukt genoeg is, komt Boekholt-O'Sullivan ook nog met deze uitspraak over de strijd met het water: "You don’t tell the water where it needs to go: you let it go where it goes and you work around it, in an adaptive way". Nou, mevrouw minister, wij zijn dus NEDERLANDERS. Wij bepalen al een kleine 2000 jaar waar het water heen mag gaan en waar niet. En onze ministers leggen hun plannen voor aan NEDERLAND.