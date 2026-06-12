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Het is zover: Europees Migratiepact treedt in werking

Maar of de werking werkt...

Hoera. Europa heeft eindelijk iets gedaan van onze centen. Er is een migratiepact ingevoerd en dat treedt vandaag nu meteen in werking. Dat betekent het einde van gekapseisde bootjes, niet langer mensonterende toestanden op stranden, no more pushbacks, spreidingswet overbodig, Ron Fresen stil, asielbrieven van ministers worden weer gelezen, lhbti'ers veilig, werkende grenzen, controle terug, doei doei illegalen, een opgedroogde vluchtelingenstroom, sollicitatiegesprekken voor mensensmokkelaars, leeggestroomd Ter Apel, veilige binnensteden, nooit meer buitenslapers, iedereen een eigen huis, zorg weer goedkoop, rechts Nederland gedecimeerd, het COA weer rijk, minder minder minder azc's, protesten verleden tijd, geen problemen meer met Syriërs, streep door de ASIELCRISIS, Brusselse Bemoeienis Bedankt, niets, en al zeker geen STORING, staat dit pact nog in de weg, niemand meer boos en iedereen weer vrolijk in een fijn land waar de zon altijd schijnt. Toch? TOCH????

Tags: migratiepact, EU, Brussel, asiel, migratie
@Dorbeck | 12-06-26 | 19:00 | 167 reacties

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