Het is zover: Europees Migratiepact treedt in werking
Maar of de werking werkt...
Hoera. Europa heeft eindelijk iets gedaan van onze centen. Er is een migratiepact ingevoerd en dat treedt vandaag nu meteen in werking. Dat betekent het einde van gekapseisde bootjes, niet langer mensonterende toestanden op stranden, no more pushbacks, spreidingswet overbodig, Ron Fresen stil, asielbrieven van ministers worden weer gelezen, lhbti'ers veilig, werkende grenzen, controle terug, doei doei illegalen, een opgedroogde vluchtelingenstroom, sollicitatiegesprekken voor mensensmokkelaars, leeggestroomd Ter Apel, veilige binnensteden, nooit meer buitenslapers, iedereen een eigen huis, zorg weer goedkoop, rechts Nederland gedecimeerd, het COA weer rijk, minder minder minder azc's, protesten verleden tijd, geen problemen meer met Syriërs, streep door de
ASIELCRISIS, Brusselse Bemoeienis Bedankt, niets, en al zeker geen STORING, staat dit pact nog in de weg, niemand meer boos en iedereen weer vrolijk in een fijn land waar de zon altijd schijnt. Toch? TOCH????
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
IND-baas: 'Migratiepact EU gaat instroom niet terugdringen, speelt buiten onze macht af'
Waarlijk, het Mensenrechtmatriarchaat
Burgerberaad Migratie: 150 burgers doen voorstellen aan politiek
Foto van een ruimte waar de 150 leden van Burgerberaad Migratie in zouden passen
Palestijn die eerst in Nederland asiel aanvroeg vermoordt 14-jarige Duits jongetje in Beieren
Het zou nu maar de grootste groep asielzoekers in Nederland zijn en dan hebben we het niet over Duitse jongetjes van 14
SPOEDOVERLEG! Kopstukken kabinet vanavond bijeen om asielcrisis
Rob vertel nog eens over het prikje van die kwal
Gefeliciteerd. U betaalt straks tot 70 euro per maand EXTRA door klimaatgekte
Cadeautje van een oude vriend
ZIEN. Jan Struijs trapt asieldeur in die al 50+ jaar openstaat
Bedankt voor dit inzicht
Een Wonder. Nederland krijgt een asielmaatregel
Welgeteld ééntje (1)