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GSTV StamCafé: Vragen over EU-Migratiepact, Jan Paternotte geeft Wilders de schuld van alle oorlogen

Sorry wat

De Man van Staal was weer voor u in Den Haag. In de wondere wereld van HET KAN WÉL kan van alles maar gebeurt tot nu toe nog betrekkelijk weinig. Want terwijl de betrokken organisaties met de handen in het haar zitten, de gemeenten elkaar boos aankijken en het volk de wanhoop nabij is: wat wordt er nu eigenlijk aan de instroom van asielzoekers GEDAAN? Deze week gaat het Europese Migratiepact in, waar kabinet-Jetten (nadat o.a.. de Eerste Kamer-fractie van de grootste regeringspartij de nieuwe migratiewetten onthoofdde) alle hoop op lijkt te hebben gevestigd. Die hoop is dan weer een stuk minder aanwezig bij IND-baas Rhodia Maas, en tja dat is ook niet echt een onbelangrijk figuur als het om de asielketen gaat. Dus wat gaan we nou echt merken? Tom vroeg rond in Den Haag, maar D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wilde het liever hebben over de échte oorzaken van alle ellende. WILDERS. Weten veel mensen niet, maar Israël, Iran, Amerika, Rusland, Sudan etc waren al lang gekapt met knokken als Wilders daartoe had opgeroepen. Juist.

Tags: gstv, migratiepact, jan paternotte
@Zorro | 09-06-26 | 21:30 | 175 reacties

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