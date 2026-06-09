Ja, even over dat EU-migratiepact dat op 12 juni ingaat en waarvan het kabinet hoopt dat het de asielcrisis bezweert. IND-baas Rhodia Maas stelt die verwachtingen toch even naar beneden toe bij. Of liever, ze veegt ze volledig van tafel, want het migratiepact gaat alleen over de procedures en kortere beslistermijnen die lidstaten vanaf 12 juni zullen hanteren. Maar het probleem meneer, dat blijft, zo lijkt de boodschap:

"De bedoeling is namelijk dat de landen aan de buitengrenzen van Europa de migrantenstroom grotendeels afvangen. „Het gaat echt, echt helpen in de asielprocedure. Maar dat gedeelte speelt zich natuurlijk vooral buiten onze macht af.” (...) Als het pact gaat werken zoals het bedoeld is, zou Nederland heel weinig asielaanvragen moeten ontvangen. „Als je heel zuiver kijkt, gaat het voor Nederland alleen om de mensen die via Schiphol binnenkomen.” De werkelijkheid is op dit moment anders. „Rechters bepalen soms dat asielzoekers niet terug mogen worden gestuurd. Ook gebeurt het dat de maximale termijn van anderhalf jaar die geldt voor zulke terugkeerclaims verloopt.”"

Waar het op neerkomt: Europees migratiebeleid heeft niks met rechtstatelijkheid te maken. Het is juridisch fetisjisme dat het universele mensenrechten-ethos - dat eind jaren 80 al dissonant werd - dwangmatig toe blijft passen op een wereld die nooit bestond, willens en wetens ten koste van de bevolkingen die deze notie van mensenrechten ooit codificeerden en bestendigen.

Er bestaat niet zoiets als een 'instroom die ons buiten onze macht afspeelt', het is geen natuurgeweld waar we simpelweg op mee moeten deinen. Kijk maar naar Hongarije en Polen, daar worden ze gewoon met scheermesdraad, waterkanonnen, waperstokken en rubberen kogels buiten de grens gehouden. Er speelt helemaal niets buiten onze macht af, het is juridisch fetisjisme vermengd met je reinste onwil.

Zoals het gezegde luidt, "Belief in universal human rights requires belief in the universal human", en die universele mens die de Westerling overal meent te zien, lijkt toch steeds vaker een heel plaatselijke, tijd-specifieke configuratie.