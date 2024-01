Ze weten hoeveel tuintegels u in uw tuin hebt. Ze weten wat er in uw kliko zit. Ze weten hoeveel stroom u verbruikt, en wanneer u de kraan aandoet. Ze weten wat het energielabel van uw woning is. Ze weten wat u op de bank heeft staan. Ze weten wat u eet en of dat in de bonus is. Ze hebben uw medisch dossier. Ze hebben uw kenteken. Ze hebben ANPR-camera's om te kijken waar u rijdt. Ze weten of u een hond hebt. Ze controleren of u een dakkapel hebt en of de goothoogte wel de vereiste goothoogte heeft. Ze weten hoe vaak u vliegt, en waarheen. Ze gluren de godganse dag bij u naar binnen via "slimme meters". Maar hoeveel NAREIZIGERS er dit land binnenkomen, dat weten ze dan weer niet. Hiero kutburger, een blauwe envelop...

