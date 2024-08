Het is echt extreem belachelijk dat Queeny Ratarratatarwiawotwiski - een stapelnareiziger van Dilan Yesildinges die op haar beurt weer een nareiziger is van Mark Rutte - op internet een grote mond heeft over het falende systeem van de nareizigers. JA GIGANTISCHE TRUUS. Jóuw vvd heeft jarenlang dat complete asielsysteem in de tomatensoep laten gieren. Het is crisis in Ter Apel, al die asielzoekers zijn jonge mannen, dat voortdurende gekonkel over nareis op nareis, regelrechte leugens over nareis op nareis, totaal geen flauw idee hebben over normale nareis (dus niet gestapeld) en nu weer 40.000 nareizigers in de wacht: onze asielmethode, ons systeem, onze aanpak, onze strategie, onze koers: het is VERROT. De hengsten worden vooruit gestuurd en daar komen zes lagen gloeiend oestrogeen achteraan gegleden. Daar is géén plek voor dus worden die (als ze niet bij hun nareisbaas kunnen wonen) in campings en hotels gedropt (gratis) en uiteraard: "De kans op groen licht is groot: over 2023 werd 89 procent van alle nareisverzoeken ingewilligd." Queeny Rattatatatata van de vvd: "Opnieuw blijkt uit de cijfers dat niet alleen de asielinstroom maar ook het hoge aantal nareizigers in Nederland een serieus probleem is. De @VVD hamert al langer op maatregelen om ons stelsel minder aantrekkelijk te maken." Lol ja, de vvd hamert al langer op maatregelen. De vvd bekend van Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg. De vvd is de partij die al jarenlang zélf in het huis woont, het eigenhandig in de fik heeft gezet en nu buiten aan anderen staat te vertellen dat zij wel weten hoe je de toko moet blussen. Schaamteloos.