Geen oude wijze vrouwtjes leunend op een stok en met rimpels dieper dan de Grand Canyon. Geen bejaarde mannetjes met de rust en wijsheid die enkel met de jaren komt. Geen jonge vrouwen die bruisen van de emancipatie. En ook al geen nonbinaire genderbenders die uit de woestijn verdreven zijn. Nee, de asielinstroom bestond ook in 2023 weer voornamelijk uit jonge mannen (groepsfoto). "Drie kwart van de asielzoekers die in 2023 een eerste asielverzoek indienden waren mannen. Bij asielzoekers uit Syrië en Jemen lag dit percentage hoger, respectievelijk 84 en 83 procent. De meeste asielzoekers waren jonger dan 35 jaar bij het indienen van een asielverzoek." Ook de rest van de cijfers bieden geen reden tot feest. Met ruim 38.000 eerste asielverzoeken lag de instroom afgelopen jaar acht procent hoger dan in 2022 en vooral het aan Nederland cultureel identieke Eritrea zit in de lift als vertrekpunt. Het aantal nareizigers daalde weliswaar licht (nog steeds ruim 10k), maar dat zal wel weer bijtrekken tegen de tijd dat deze nieuwe instroompiek zijn paspoort krijgt uitgereikt. Die asielgolf stroomt onverminderd ons land binnen en zolang Wilders & Co er niet uitkomen, blijven de sluizen wagenwijd openstaan.