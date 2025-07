Ons mooie landje, internationaal geroemd om haar eeuwige strijd met het water. Die strijd werd afgelopen jaar door veel Nederlanders: verloren. 146 mensen kwamen in 2024 door verdrinking om het leven, dat is 7 verdrinkingsdoden meer dan een jaar eerder en zelfs fors hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (91 doden). Vooral OUDEREN gaan kopje onder, meestal na een ongelukkige val in het water. Of er echt watersnood aan de man is, kun je je afvragen. In 1960 verdronken er namelijk 4x zoveel bejaarden en het aantal jonge kinderlevens dat de zee/sloot/wastobbe claimde was destijds zelfs ruim 20 keer hoger dan vorig jaar. Toch, de lichte stijging is geen goed teken voor als straks DE DIJKEN BREKEN. Kunnen we nog wel een beetje ZWEMMEN??