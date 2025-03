En dan nu onderzoek waaraan het CBS duizenden manuren kwijt is, maar u ook kunt doen door bijvoorbeeld als u op straat loopt om u heen te kijken: best een boel Nederlanders hebben overgewicht. Dat is ongezond, volgens gezondheidsorganisaties, en afhankelijk van uw bouw gezellig of een beetje viezig. Voorts is papperigheid, zoals zoveel dingen in het leven, een beetje een klassenkwestie, en hoewel de lichaamspositiviteitsbeweging de arbeider graag klein houdt, verheft en emancipeert GS dolgraag en wijzen we u graag nogmaals op ons Actieplan (Kinder)obesitas. Alsook praktische tips: de buitenwereld ligt bezaaid met natuurlijke Ozempic.