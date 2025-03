Ja nu gaat het weer over dikkerdjes en vreten enzo maar in De T. lezen we het volgende: "Intensieve workouts werken als natuurlijk Ozempic." GOH NOU hier nog 15 dingen die werken als natuurlijk Ozempic:

1) 's Avonds je vadsige hand uit de Cheetos halen, die aflevering White Lotus is er morgen ook nog wel, vreet maar eens een appel en ga naar buiten met de luie reet, een stukje wandelen, je zit vandaag nog maar op 1.732 stappen SAMANTHA

2) Een keertje op de fiets naar de voetbal i.p.v. met de auto TREES

3) Een keertje wat water drinken na de voetbalwedstrijd i.p.v. 400 bier in je lijf te smijten. En niet aan Extran of AA Drink EDWIN

4) Sowieso wat minder bier drinken. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag helemaal prima. Maar doe die donderdag gewoon een keertje niet THIJS

5) Ontbijt een keertje met kwark en noten en fruit in plaats van 32 witte boterhammen met roomboter, pindakaas & hagelslag JEROEN

6) Ga naar een sportschool en dan niet alleen om foto's te maken om op Instagram te joekelen, maar ga aan die apparaten hangen en doe ook een beetje cardio FRANK

7) Meer eiwitten vreten, minder vet smikkelen DENISE

8) Kies volkoren producten MICHIEL

9) Spreek met jezelf af dat je na het avondeten niet meer mag snaaien. Schep een bordje extra rijst op maar je lichaam wordt niet dunner als je om 22.30 nog een halve zak paprikachips in je huig douwt, JEANINE VAN DE BALIE

10) Als je dan toch patat (het is patat) eet, doe dit een keertje zonder tachtig klodders vette mayonaise. Patat zonder mayonaise heet friet en friet is carnavalsvoer. Als je dan toch saus wil doe een keertje ketchup. Sowieso: rode sauzen zijn over het algemeen minder ongezond dan witte sauzen MARK

11) Ga iedere dag op de weegschaal staan. Elke dag een beetje minder is winst. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Het maakt niet uit als je weer wat bent aangekomen, dat is onderdeel van het proces. Twee kilo eraf, een kilo erbij, veel succes, motivatie werkt als natuurlijk Ozempic MARCO

12) Loop een marathon NIELS

13) Niet iedere dag tosti's met ham en kaas op kantoor. Je kan best een keertje een salade eten. Groene dingen zijn trouwens ook eetbaar PIM

14) Minder Coca-Cola drinken. Ook geen Pepsi drinken. Niet die suikertroep zuipen. Lekker aan het water GIEL

15) Of, nou ja, intensieve workouts. Dat kan natuurlijk ook.