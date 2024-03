'We' (jullie) worden steeds dikker met z'n allen. "Er waren in Nederland namelijk nog nooit zoveel mensen met obesitas", aldus het CBS. Een op de vijf wandelende Haribo-emmers is tevreden met het gewicht. Dat kan best kloppen want we lazen ooit in de Volkskrant dat het helemaal geweldig is als er vloeibare roomboter door je aderen stroomt, je BMI een snelheidszone binnen de bebouwde kom is, dat je cholesterol de dubbele cijfers aantikt en je bloeddruk zo hoog is als de Mount Everest. Misschien moeten we wat minder (of: gezonder) vreten met z'n allen, wat meer sporten en het niet normaal vinden dat morbide obese "wetenschapsjournalisten" ""wetenschapscolumns"" schrijven met teksten als 'diverse experts kunnen dit bevestigen. Dik zijn is heerlijk, het is grandioos, het is krachtig, en ik kan het iedereen aanraden. Wacht geen moment, doe het vandaag nog!' als ze zelf op het punt staat om dood neer te vallen op de A12. En eventueel, heel eventueel, moeten we maar weer eens stoppen met die ChristenUnie-dementors als staatssecretaris van VWS, die zich alleen maar drukmaken om alles duurder maken & verbieden, in plaats van een keer in te zetten op amateur- en breedtesport.