Bojo the ex-glutton

Johnson: “After 40 years of moral failure, 40 years of weakness in the face of temptation — of akrasia — I was going to acquire a new and invincible chemical willpower. I was going to become an ex-glutton, a person of moderation and grace and restraint, and like my Cabinet colleagues I was going to start to resemble a chiselled whippet.

He wrote out the prescription, I zoomed to the chemist’s; and though I was frankly a bit taken aback by the cost, what the hell, I said to myself, think of the benefits to health. So for weeks I jabbed my stomach, and for weeks it worked. Effortlessly, I pushed aside the puddings and the second helpings. Wasn’t it amazing, I said to myself, how little food you really need. I must have been losing four or five pounds a week — maybe more — when all at once it started to go wrong. For now I am back to exercise and willpower, but I look at my colleagues — leaner but not hungrier — and I hope that if science can do it for them, maybe one day it can help me, and everyone else.”

Zombiedope

Ondernemer Mick de Vlieger waarschuwde vorig jaar juli ook al voor de zombiedope:

Mick de Vlieger, waarschijnlijk via zijn vrouw Dyantha Brooks (presentatrice van Shownieuws), begrepen dat Ozempic echt een rage is onder BN’ers. Dit soort middelen zijn verkrijgbaar onder meerdere namen, waaronder ook Saxenda, Wegovy en ‘paardrijden’. Mick twittert: “Ozempic is wel de meeste bizarre hype. Allemaal prediken voor overgewicht en body positivity, maar tegelijkertijd diabetesmedicatie misbruiken met tekorten als gevolg. Wat een generatie. En ja, ik heb het over half bekend Nederland.”Dit is over komen waaien vanuit Amerika, aldus Mick. “Hollywood-sterren prijzen het daar aan.” Mick, zelf een spierbonk, stelt dat je dit soort medicijnen helemaal niet nodig hebt voor een gezond lijf. “Gewoon niet vreten. Simpel.”

Aan mijn lijf geen polonaise