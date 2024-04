Duk: “Ik was correspondent in Moskou en later in Berlijn. Rusland was toentertijd, in de jaren 90, gewoon zoals Chicago in de jaren 20: die samenleving was totaal gecriminaliseerd. De maffia was er aan de macht. De staat functioneerde niet meer, was overgenomen door die criminele bendes. En dat was overal zo in de voormalige Sovjet-Unie. Overal waar ik kwam, zag ik Neanderthalers die de dienst uitmaakten op straat. Her en der waren opstanden en conflicten, ik reisde er naar toe, versloeg de oorlog in Tsjetsjenië. Die ervaringen hebben van mij een ander mens gemaakt, van de naïeve, goedgelovige Nederlander in mij bleef bar weinig over. Dat beïnvloedt ook mijn analyse en beeld van de oorlog in Oekraïne. Media, politici en commentatoren in Nederland beschrijven de Oekraïners graag als de good guys en de Russen als de bad guys. Maar ze hebben echt geen idee wie of wat Oekraïners zijn. Die oudere generaties daar hebben dezelfde socialisering doorgemaakt als de Russen, ze werden volwassen te midden van corruptie, criminaliteit, een afwezige rechtsstaat, lak aan mensenrechten. Maar in westerse ogen is Oekraïne ineens een land vol voorbeeldige democraten, die mede namens ons vechten voor westerse normen en waarden. Allemaal mooi en aardig hoor, en ik gun Oekraïne een toekomst zonder die eeuwige, deprimerende en destructieve Russische bemoeienis, maar het is natuurlijk flauwekul.

Toen mijn toenmalige Russische vrouw en ik naar Berlijn verhuisden, moesten we echt afkicken. Er gebeurde in mijn ogen helemaal niets daar. Berlijn was ook een heel lege stad in vergelijking met Moskou. Ik was crisis- en oorlogsverslaggeving gewend en moest opeens naar partijcongressen van de CDU en de SPD en schreef stukken over de intimidatie-architectuur van de Potsdamer Platz. Nederland was dichtbij en ik kwam er regelmatig. Het land bleek een soort kleuterschool. Precies wat Marente de Moor ook al zei, we woonden gelijktijdig in Rusland. Dat is best verbijsterend eigenlijk, hoezeer die werelden van elkaar kunnen verschillen en ook echt een ander menstype voortbrengen. In Nederland betekent dit dat volwassen mensen met een enorm naïef wereldbeeld – politici, bestuurders, journalisten - denken dat ons land een gidsland dient te zijn, het morele kompas van de wereld. In die keiharde wereld waar ik destijds vandaan kwam, moest men daar smalend om lachen. Ik herinner me dat ik een keer bij Hendrik-Jan Schoo zat, de toenmalige hoofdredacteur van Elsevier, het tijdschrift waar ik voor werkte. We spraken over de uitbreiding van de EU en de Navo met Oost-Europese landen en de zorgen die ik mij daarover maakte. Ik zei: “Het Westen kent de Russen niet. Ze hebben geen idee wat ze zich op de hals halen en wat er op ons afkomt”. Nou, dat is gebleken, helaas. Ik geloof dat Schoo, die een scherpe blik had op de wereld, het wel met mij eens was. ”

De Willkommenskultur

“In 2015 kwam de vluchtelingencrisis naar Duitsland, met die Willkommenskultur van Merkel. Daar had ik een mening over. Ieder mens zonder oogkleppen kon zien aankomen dat dit fout zou gaan. Maar ik was een van de weinige journalisten die er voor waarschuwden – nou ja, die de problemen beschreef die immigratie op zo’n reusachtige schaal met zich meebracht - want immigratie is immers goed, altijd. De Duitse kranten, destijds nog stram politiek-correct, zwegen in meerderheid als het graf. Er waren wat rechtse websites die er kritisch over berichtten en natuurlijk de geweldige Zwitserse NZZ, de Neue Zürcher Zeitung, sowieso de beste Duitstalige krant by far. Ik bezocht opvangcentra, sprak met vluchtelingen, vrijwilligers en politici. Toen werd al snel duidelijk dat dit mis zou gaan. De dag na de rellen bij het centraal station in Keulen op oudejaarsavond 2015, schreef ik dat het ging om jonge immigranten, vooral Noord-Afrikanen. Iedereen die ooit in Keulen was geweest, wist dat het daar altijd wemelde van de Marokkaanse en Algerijnse junks, dealers en boeven. Nou, toen was ik dus een ‘islamofobe racist’. De usual suspects op de sociale media kwamen in opstand, met name die Francisco van Jole van de VARA, en begonnen mij te framen. Dat werd op een gegeven moment heel heftig, heftiger nog dan nu. De sfeer was destijds ook in Nederland nog enorm politiek correct en er heerste rond allerlei sites en personen een soort cordon sanitaire. Daar hoorde GeenStijl bij, maar ook mensen als Bert Brussen van The Post Online. Als je die zelfs maar retweette, was je in mainstream kringen al verdacht. Ik vond het verschrikkelijk benepen en kleingeestig allemaal, dacht: wat een stel zeloten zijn die Nederlanders joh, waar is het open debat?”

Douglas Murray

“Ik werkte freelance voor het Algemeen Dagblad vanuit Berlijn en kreeg er, toen ik terugkeerde naar Nederland, een vaste rubriek: Wierd Duk peilt de stemming. Ik ging het land in en sprak vooral met mensen die normaal gesproken het AD niet snel zouden halen. De ‘afgehaakten’, zoals René Cuperus en Josse de Voogd hen noemen. Ik hoorde later dat een aantal van de rompkranten van het AD, de regiokranten in de provincie, problemen hadden met die rubriek en die liever niet wilden plaatsen, want ik had bijvoorbeeld ook PVV-stemmers aan het woord gelaten. Dat was nog in de tijd dat de hoofdredacteuren van die regiokranten meest van die hardcore PvdA’ers waren, geprivilegieerde blanke mannen met een mooi salaris en een in beton gegoten links wereldbeeld. Het type Tony van der Meulen zeg maar, die baas was bij het Brabants Dagblad en in zijn column over werkelijk alles in de wereld een voorspelbare stijf-linkse en arrogante mening te berde bracht. Rond de opkomst van Fortuyn heeft hij heel lelijke dingen geschreven, herinner ik mij.

Op zeker moment werd Hans Nijenhuis hoofdredacteur bij het AD. Ik kende Hans vrij goed uit onze gezamenlijke tijd in Moskou, waar hij correspondent was voor NRC. We hadden nog samen gereisd daar. Een uitstekende, goed schrijvende journalist, maar een heel ander type dan ik, haha… Laten we zeggen: een stuk ambitieuzer. Hans zat duidelijk met mijn ‘rechtse’ bijdragen in z’n maag, volgens mij vond hij mijn serie maar niks. De bom barstte nadat ik Douglas Murray had geïnterviewd over zijn boek over Europa. Dat was echt een goed verhaal – het stond al op de pagina’s ingetekend notabene - maar Nijenhuis wilde het niet in de krant hebben, mede omdat zijn gidskrant The Guardian had geschreven dat Murray eng rechts is en ‘Murray denkt net als jij, dat wordt teveel van het goede’. Toen besloot ik om weg te gaan bij het AD.”

Murray tegen Duk:

Pim Fortuyn begreep wat er gaande is, zegt Murray. ,,Maar jullie politici en media besloten om hem te demoniseren. En de moordenaar is weer op vrije voeten. De prijs die je in dit land betaalt voor een politieke moord is kennelijk buitengewoon gering. Als politieke moed zo veel risico met zich meebrengt, dan zullen nog maar weinigen bereid zijn om die stap te zetten. Kijk hoe Thierry Baudet nu wordt aangepakt. Levensgevaarlijk. Die activisten kennen geen schaamte, of ze hebben geen idee wat ze doen, of het maakt ze niks uit. Wat leiders als Merkel moeten doen, waarschuwt Murray, is de argumenten van hun critici serieus nemen. ,,Geef antwoord op hun vragen. Maar wat zeggen ze? 'Wen er maar aan'. Nu is het nog zo dat je als politicus alleen een prijs betaalt als je kritiek hebt op immigratie en de islam. Maar ooit, na weer een aanslag, zal het publiek zich tegen Merkel en Rutte en hun collega's keren en zeggen: dit is jullie schuld, waarom hebben jullie ons dit aangedaan? Dan zullen zij politiek én persoonlijk rekenschap moeten afleggen."

Duk: “Paul Jansen, de toenmalige hoofdredacteur van de Telegraaf, kwam ter ore dat ik weg wilde, we zijn gaan praten en de rest is geschiedenis. Wat trouwens ook nog meespeelde bij mijn vertrek, was de kwestie rond Juliette Rot, het raadslid in Zaandam. Die was door lokale Turken bedreigd, met name door de rapper Ismail Ilgun. Ik nam het op voor Juliëtte, een baken van moed en helder denken in troebele tijden, waarna Hans Nijenhuis het lumineuze idee opvatte om die gast, Ilgun, videoreportages te laten maken voor het AD – een nare loser die een vrouw en raadslid had geïntimideerd!”

Duk: Juliëtte Rot is voor veel Nederlanders een symbool geworden van kalme standvastigheid en redelijkheid. Als vrouw van 45 kilo en nauwelijks 1,65 meter neemt ze het op tegen grofgebekte, brutale jongemannen. Onverschrokken. "Ik doe altijd een stap naar voren. Nooit naar achteren. En bang ben ik niet, daar ben ik te kwaad voor." Vandaag zou ze spreken met een van de vloggers. "Die mailde me. Hij was gefilmd in de Audi Q7 van zijn vader toen hij met zijn vrienden bij mij langsreed. Hij is nu bang dat z'n vader boos wordt.