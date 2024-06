Teringjantje wat bent u smerig. Gadver-gadver-gadverdamme trek in godsnaam iets zwarts aan, die voorbochel, dat onbeschaamde, dat pontificale. Monsterlijk. We willen er niet naar kijken maar kunnen onze ogen er tegelijkertijd niet van afhouden. Vroeger traden mensen als u op in het circus. Welvaartsbuikje over je broekje. U straalt een en al armoede uit. Gadverdamme. Weet u dat u ons koude rillingen bezorgt? Tuurlijk, neem nog maar een kroketje. Heeft u niets geleerd van de pandemie? God houdt niet van de dikkerdjes. U gaat er als eerste aan. Wat bezielt u? U bent een calculerend wezen, of althans, dat zou u moeten zijn. Maar u rookt. U rookt! Heeft u niet naar Zomergasten met Eberhard van der Laan gekeken? Zo gaat u ook eindigen. Maar dan zonder tv-uitzending, want u bent op geen enkele manier uitzonderlijk, u bent alleen maar vies. Pardon, hoeveel eetlepels zonnebloemolie zei u? Geen? U... giet het direct vanuit de fles de pan in? Bent u gestoord? Wat zegt u? U gaat naar uw werk op een.. e-bike? Nee, natuurlijk, heel goed idee. Wat kan er misgaan. Weet u hoe wij die dingen noemen? Fatbikes. Hahaha! Galgenhumor. Houden wij van. Nee gadverdamme. Fishsticks? U bent een volwassen man, u staat toch godverdomme geen fishsticks te bakken? Zit allemaal troep in, kunt u gewoon lezen op de verpakking. Bent u recentelijk in een park geweest? Nou? Dan weet u dat er geen wettelijk verbod is op joggen, hè. Waarom gaat u dan niet? Chipje d'r bij? Dit is onsmakelijk. Ú bent onsmakelijk. Wij worden misselijk. U maakt ons misselijk. Weet u wat. Laat ook maar. U gaat straks dood aan hart- en vaatziektes. Wij gaan op zo'n TUI-schip naar Mallorca. Wie niet luisteren wil, moet maar sterven. Ons niet bellen.

Was getekend,

KWF

Hersenstichting

Mind

De rest van het soepie