Ja, natuurlijk, we staan bekend als een nuchter volk, en zo. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er niet gezopen mag worden. Volgens het CBS drinken steeds meer volwassen Nederlanders maar één glas alcohol per dag of nóg erger: helemaal niet. In 2022 ging het om 42 procent en afgelopen jaar 45 procent. Nou hebben we even onderzoek gedaan en weet u in welke landen ze allemaal niet drinken? Afghanistan, Libië, Bangladesh, stuk voor stuk ROTLANDEN waar we niet bij willen horen. Tel er nog eens de statistiek bij op dat Nederlanders alweer minder zijn gaan roken en voor je het weet zijn we een land van GEHEELONTHOUDERS. Het meest zorgwekkend is nog dat 75-plussers zich het vaakst aan de richtlijnen van de gezondheidsraad houden. We hopen dat dit nog een overblijfsel is van de grote bingo-drooglegging van 2024 die gelukkig ter ziele is, want als we in dit land 67 jaar moeten werken om daarna GEZOND te gaan lopen doen hoeft het voor ons ook niet meer. Een gratis tip van ons: bezoek eens vaker het StamCafé!