Dit is wreedaardige willekeur. Een of andere hotemetoot heeft ooit bedacht dat drank waar vijftien procent of meer alcohol in zit als sterk geldt en over 10 kilometer maximumsnelheid meer of minder soebatten we godgloeiende gemberkoek decennia maar dit slikken we allemaal voor zoete koek. Erger: we staan het toe dat duivelse betuttelingsinstanties als Seniorenwelzijn er nog beleid op maken ook. Die voeren doodleuk een verbod op "sterke" drank in de ontmoetingsruimtes van bejaardenappartementencomplexen en dit soort idioterie bestaat helaas niet in een vacuüm. Laat die mensen zich in godsnaam lekker dooddrinken, zou je zeggen, maar nee hoor. Wat de burger wel weer moed geeft: in een land waar iedereen in het verzet zat maar vrijwel niemand zich verzette doppen de bejaarden in Maassluis hun eigen boontjes wel. De balkons hangen nu vol met prachtige spanddoeken: 'Wij zijn 70-80-90 jaar: baas in eigen glas', 'Advocaatje? Dat mag niet meer', 'Stop de betutteling' en het op postmodern identiteitsdenken geënte 'Praat met ons, niet over ons'. Helaas wil niet iedereen mee in de vaart der volkeren, getuige bewoner Ria in het AD: "Wij hebben geen spandoek, maar anders hadden we dat zeker opgehangen."

Ja, dat is dus hoe een beschaving ten onder gaat. Hang anders meteen een prinsenvlag op, Ria.