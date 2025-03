Okee nu wordt die handelsoorlog serieus. Waar de Amerikanen eerst nog staal en aluminium uit Europa duurder maakten en Europa terugsloeg met een toeslag op onder andere Jack Daniels (matig, red.), kondigt Trump (zelf geheelonthouder) nu een tarief van 200% aan op Franse wijn, maar ook op andere drank, en ook uit andere landen. Oftewel: als u op uw reisje naar New York binnenkort een Heinie bestelt, betaalt u daarvoor de hoofdprijs. Slecht nieuws voor Amerikanen die heel graag heel veel bier drinken uit Europa, maar uitstekend nieuws voor fans van echt Amerikaans mannenbier zoals Bud Light, Miller Lite, Coors Light, Cola Light of verstandig handels be Light (okee we gaan al). In Nederland is bier trouwens ook pleuris duur, maar dat komt door de ChristenUnie. Cheers.

