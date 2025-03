Lieve mensen, beste mensen, fijne bejaarden, heerlijke senioren die de thermostaat op 24 gooien, de sjoelbak volplempen met stenen, naar de geraniums zitten te koekeloeren, op Geertje stemmen en 's avonds bij de BINGO een fles Zwarte Kip achterover janken: we hebben gewonnen. Het VERZET heeft gewonnen. Bejaarden worden al een tijdje kapot gepest - zo mogen ze niks meer drinken tijdens spelletjesavonden in hun tehuisjes. Want kansspel ofzo. Nederland kwam in OPSTAND. Zoals we in opstand kwamen tegen de Duitsers, in opstand tegen Buckler Bier en in opstand tegen antisemi... nee wacht. Enfin, we hebben gewonnen. De naam Karremans is definitief gerehabiliteerd. Dit land is ons land weer. Gooi advocaat in ons, en snel.